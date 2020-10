PARTINICO (PALERMO) – Una docente dell’istituto comprensivo Casa del Fanciullo, nel plesso in via Fogazzaro a Partinico, è risultata positiva al Covid-19. Il dirigente scolastico Carmelo Belfiore lo ha comunicato all’Asp di Partinico che inizierà il tracciamento degli alunni e dei docenti che sono stati a contatto con l’insegnante. “La comunicazione è arrivata questa mattina da parte della professoressa – dice il dirigente – Sono in attesa delle decisioni che mi verranno comunicate dall’Asp. La scuola però resta aperta”. L’Asp 6 ha già avviato l’indagine epidemiologica per sottoporre a quarantena e ai successivi tamponi tutte le persone che le sono state vicine. (ANSA).