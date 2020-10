ACI CASTELLO – AISM lancia l’iniziativa “La Mela di Aism” anche in quest’autunno 2020 e i saloni di Compagnia della Bellezza hanno deciso di sostenere l’iniziativa dedicata ai giovani, ai più colpiti dalla malattia.

Il progetto

La mela di Aism serve a finanziare il progetto “Giovani Oltre la Sclerosi Multipla” che è uno dei più importanti perché prevede attività di informazione e servizi mirati ad aiutare l’inserimento o il reinserimento nei diversi ambiti della vita (sociale, lavoro e famiglia) di chi si imbatte in questa patologia anche in tenera età.

L’evento nelle piazze

Il 2, 3, 4 ottobre nelle piazze italiane sarà possibile acquistare le mele di Aism per sostenere anche la ricerca scientifica. Il 2 e 3 ottobre, in selezionati saloni CdB potrai ritirare il tuo sacchetto di mele e contribuire anche tu a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM, la maggior parte delle quali sono giovani tra i 20 e 40 anni.

“Sono felice di poter sostenere iniziative che hanno come oggetto il sociale – ha affermato Salvo D’Amico, titolare del salone di fronte al mare della scogliera di Aci Castello -. Io stesso, che mi impegno da anni con la Comunità di Sant’Egidio e l’Unitalsi, non potevo mancare l’appuntamento con La Mela di AISM. Lo considero un principio etico fondamentale: non potrei mai negare un sorriso o pensare di averne perduto uno per strada. Sapere che questi principi sono condivisi anche da Compagnia della Bellezza mi inorgoglisce. Non posso dimenticare le bellissime emozioni che ho provato con la campagna #inmanisicure, dedicata agli operatori sanitari”.

È già possibile prenotare un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle a fronte di una donazione minima di 9 euro.

Puoi farlo presso il Salone Compagnia della Bellezza di Salvo D’Amico, via Tomasi di Lampedusa 1, Scogliera di Aci Castello. Tel. 095.494474