Le previsioni per le prossime ore

L’autunno “torna a ruggire” sull’Italia: domani è in arrivo una intensa perturbazione atlantica che aprirà una nuova fase di maltempo soprattutto al Centronord, con temporali, nubifragi e burrasche di vento. Lo fa sapere il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. “Domani – spiega – piogge e temporali si intensificheranno tra Liguria, Piemonte, nordovest Lombardia ed Emilia occidentale, dove saranno possibili anche locali nubifragi. Piogge e rovesci avanzeranno anche su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, concentrandosi però soprattutto su Alpi, Prealpi e pedemontane. Coinvolta anche la Toscana specie settentrionale, mentre sul resto del Centrosud il tempo sarà spesso asciutto. Nel frattempo i venti saranno già in netto rinforzo tra Scirocco e Libeccio, con raffiche di oltre 60-70km/h su Tirreno, Sardegna e Liguria e mareggiate sulle coste esposte” “Sabato transiterà una forte perturbazione che porterà rovesci e temporali non solo al Nord ma anche sulle regioni del Centro” – avverte l’esperto di 3bmeteo.com – “non si escludono locali nubifragi e grandinate tra Liguria, Emilia Romagna, Triveneto, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Gli accumuli complessivi insieme a venerdì potranno inoltre superare anche i 100-150mm su Liguria, alta Lombardia, alto Piemonte, Trentino, Prealpi venete, Friuli Venezia Giulia e Toscana nord occidentale. Domenica dopo una breve tregua iniziale altri acquazzoni e temporali bagneranno il Centronord, specie il versante tirrenico, mentre il Sud continuerà a rimanere ai margini dell’azione ciclonica. Il tutto accompagnato da venti di Libeccio e di Scirocco, con raffiche di oltre 60-70km/h al Centrosud, fino a 100km/h sull’Appennino. Le temperature infine – conclude Ferrara – saranno un continuo saliscendi con una prima impennata termica al Centrosud indotta dai venti di Scirocco, poi calo termico nel weekend soprattutto al Nord. (ANSA).