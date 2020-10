Incidente stradale sulla Palermo-Mazara del Vallo: a comunicarlo è l’Anas. “Sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” si registrano code, in direzione Palermo, a causa di un incidente avvenuto al km 1,000. Nel sinistro, un tamponamento tra due auto, una persona è rimasta ferita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”. Sul luogo dello scontro anche il 118 che hatrasportato il ferito in ospedale.