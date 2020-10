CATANIA – Nella prima mattinata odierna il personale delle volanti ha arrestato il pregiudicato Ferrara Damiano Rosario, classe 89, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il servizio di controllo del territorio all’interno del quartiere Monte Po, un equipaggio di volante ha percepito un intenso odore di marijuana provenire da un garage sito in una via del quartiere. Pertanto gli agenti hanno effettuato la perquisizione dell’autorimessa, al cui interno hanno rinvenuto diversi sacchetti contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di 961 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi e la somma di euro 680, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. In considerazione di quanto accertato il titolare del garage è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.