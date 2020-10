Un’altra vittima da Covid 19 in provincia di Ragusa. Si tratta dell’anziano di 71 anni residente a Vittoria che per diverso tempo è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa dove è deceduto ieri. Con gli ultimi casi di persone positive al Covid-19, sale a 106 il numero dei soggetti costretti in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa. A Comiso è risultato positivio anche un autista di uno scuolabus e il sindaco Maria Rita Schembari ha chiuso alcuni uffici comunali per sanificarli e sospeso alcune linee del servizio di trasporto alunni. (ANSA).