SEGESTA – Tutto pronto per la 103^ edizione del Giro d’Italia che partirà, con una cronometro, sabato 3 ottobre da Monreale e si chiuderà il 25 a Milano. Questa sarà un’edizione particolare perché è spostata in autunno a causa della pandemia, con alcuni cambi di tappe.

Al via ci saranno 176 corridori (22 squadre), il primo partenza sarà alle ore 13.15 da Monreale e alle 16.30, circa, si saprà la prima maglia rosa del Giro numero 103^. L’ultimo a partire sarà l’italiano Filippo Ganna, fresco campione del mondo a cronometro su strada.

Al via ci sarà anche Vincenzo Nibali, alla ricerca del titolo rosa dal 2016: “Sicuramente al Mondiale stavo bene – dichiara il messinese durante la presentazione del Giro – le sensazioni erano cambiate rispetto alla Tirreno-Adriatico. La gara era difficile, gli avversari importanti. Penso che la condizione ora sia quella e sono pronto a partire per questo nuovo Giro d’Italia. Pronostici? Non voglio farne adesso, spero di fare un buon Giro d’Italia e poi i bilanci li faremo alla fine”.