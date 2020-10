PALERMO – Il vice ministro per le Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, uomo forte del Movimento cinque stelle in Sicilia, ribadisce il suo sostegno alla linea “dell’intesa” tra i pentastellati e il Partito democratico, soprattutto in vista delle Regionali del 2022 nell’Isola, e lancia l’idea di “una lista con l’imprimatur” del premier Giuseppe Conte.

Parlando con i giornalisti a margine della presentazione del progetto di completamento dell’anello ferroviario a Palermo, Cancelleri ha spiegato: “Io sono tra i sostenitori dell’intesa ma si tratta di un laboratorio che deve partire all’Ars, con i parlamentari che devono iniziare a confrontarsi – ha spiegato a chi gli chiedeva del feeling con i dem -. A mio avviso la strada è quella, con una componente in più: quella del premier Giuseppe Conte, che qui in Sicilia deve giocare una partita importante e lui può farlo perché è in grado di mettere insieme le migliori energie della regione che non si aggregherebbero sotto a un simbolo nazionale ma che potrebbero essere stimolate dalla sua figura”. L’idea, ha ribadito Cancelleri, è quella di “una lista regionale” che abbia “l’imprimatur” di Conte.

