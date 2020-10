PALERMO – Un orlandiano di ferro nello staff dell’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon. Si tratta di Aurelio Scavone, che ha ricevuto da Pierobon l’incarico di capo di gabinetto nell’assessorato di viale Campania. Dirigente di terza fascia alla Regione, con una laurea in Scienze agrarie, Scavone prende il posto di Pietro Bellante.

Il suo è un nome conosciuto nella politica palermitana, legato per molti anni a quello dell’attuale sindaco Leoluca Orlando. Con il ‘Professore’, Scavone fondò nei primi anni Novanta ‘La Rete’, movimento con cui si candidò alle Politiche del 1992 restando però fuori dal Parlamento. A seguire l’esperienza con la Margherita.

Aurelio Scavone e Leoluca Orlando

In anni più recenti il neo capo di gabinetto di Pierobon è stato eletto per due volte al consiglio comunale di Palermo, nel 2007 e nel 2012, in entrambi i casi con Italia dei valori, partito ‘sposato’ in quegli anni da Orlando. Nel 2012, anno che segnò il ritorno del ‘Professore’ a Palazzo delle Aquile, Scavone guidò il gruppo Idv ma dopo 12 mesi la rottura con il partito di Antonio Di Pietro e la nuova avventura politica chiamata ‘Movimento 139’, ancora una volta in sintonia con il sindaco di Palermo che di quella formazione fu uno degli ideatori.