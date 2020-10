PALERMO – Il Palermo si prepara alla sfida contro il Potenza, ma Boscaglia cambierà poco per via delle poche alternative in organico, in maniera particolare a centrocampo dove sono presenti solo quattro elementi.

In mediana il tecnico gelese dovrebbe affidarsi nuovamente alla coppia Palazzi-Odjer, con Martin e Broh che non sembrano ancora pronti. Proprio per non avere difficoltà durante la stagione Boscaglia ha chiesto un altro rinforzo. Nel mirino della dirigenza c’è Luperini, che oggi saprà se la sua richiesta di rescissione del contratto con il Trapani verrà accettata o meno dal Collegio arbitrale.