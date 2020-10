Continua a salire il trend delle nuove infezioni da coronavirus in Germania, che oggi ha toccato il picco più alto mai visto da aprile: 2.673 nuovi contagi in 24 ore. Un record anche per la Russia, che ha registrato 9.412 nuovi positivi, il numero più alto dallo scorso 1 giugno. Il Cremlino fa sapere che per ora non si sta considerando la possibilità di un nuovo lockdown. Intanto, Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms sottolinea che in Italia c’è una crescita molto lenta, ma costante e continua, su cui la riapertura delle scuole ancora non ha pesato: l’effetto si vedrà fra una settimana, spiega.