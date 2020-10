Oggi Salvini sarà al Palazzo di Giustizia giudicato per i fatti della nave Gregoretti. Il movimento “La Sicilia non si Lega”, nato dallomonimo gruppo Facebook che raccoglie circa 50 mila iscritti siciliani sarà presente per manifestare in Piazza Trento alle ore 10:00.

“Saremo in piazza contro Matteo Salvini – dicono alcuni dei portavoce del movimento – lo stesso che da anni denigra la Sicilia e la sua popolazione e che oggi tenta disperatamente di attrarre a sé i siciliani, chiedendo di andare a difenderlo in piazza”.

Loretta Nicolosi è la rappresentante etnea del gruppo: “L’intento della manifestazione è quello di manifestare in modo pacifico contro chi, come Matteo Salvini, fa della discriminazione e dell’odio uno strumento politico vogliamo dimostrare, ancora una volta, che qui la Lega non guadagnerà mai terreno politico”.

“Ci ritroviamo in una città blindata per questioni di sicurezza, grazie a Salvini, Meloni e Berlusconi, che hanno chiamato all’appello tutti i loro sostenitori, rischiando di creare uno scontro tra tifoserie. La questione, per noi, è molto più seria – continua Nicolosi – saremo in piazza per ricordargli che i temi sociali non sono oggetto su cui speculare politicamente per accaparrare voti.

L’immigrazione, il disagio sociale, sono temi che necessitano azioni concrete. La Sicilia non dimentica gli anni di insulti che le hanno riservato. I siciliani non si fanno di certo incantare da quattro slogan messi in piedi dal “Capitano” per tentare di salvarsi la pelle.

Oggi scenderemo in piazza per ricordare che la Sicilia non appoggia nessuna politica basata sull’odio. I siciliani e le siciliane si riuniranno in Piazza Trento, a Catania, per ricordare che “la Sicilia Non si Lega” e respinge il tentato colonialismo leghista.”