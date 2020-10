Piazza Trento blindata stamattina per la protesta organizzata dagli attivisti in concomitanza del processo a Matteo Salvini per il caso nave Gregoretti. Cori di protesta e striscioni contro la Lega. Poi una lite, ma di qualche minuto e senza conseguenze, tra giovanissimi. Più che altro un fraintendimento immediatamente chiarito.