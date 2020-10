La prossima settimana ci sarà un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Mascherine e coprifuoco potrebbero essere le novità principali per contrastare il Covid.

Il nuovo Dpcm anti Covid

Intanto il governo chiederà la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio, anche se le opposizioni protestano e chiedono di essere ascoltate. Se ne discuterà lunedì sera al Consiglio dei ministri. All’indomani, martedì, il ministro della Salute Roberto Speranza riferirà in parlamento.

Il nuovo Dpcm dovrebbe essere pubblicato mercoledì. Cosa dobbiamo attenderci?

Mascherine all’aperto

Una delle ipotesi più plausibili è che sarà introdotto l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Lo hanno già deciso, ad esempio, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, e quello della Sicilia Nello Musumeci.

Stadi e spettacoli

Nessuna deroga sul massimo della capienza di mille persone negli stadi e in occasione di spettacoli all’aperto. Per gli eventi al chiuso (cinema e teatri), il limite scende a 200 persone.

Coprifuoco

Nel nuovo decreto di Conte per fronteggiare il Covid potrebbe essere previsto ma solo in relazione ad una nuova impennata dei contagi. Si tratta di una stretta sui locali aperti al pubblico che potrebbero essere costretti a chiudere non oltre le 23. Possibile stretta anche per il numero degli ingressi.

Ristoranti e negozi

L’accesso al pubblico nei ristoranti potrebbe essere ulteriormente contingentato e ridotto.