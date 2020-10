Catania, arriva la prima gioia

MONOPOLI – Il Catania espugna lo stadio “Veneziani” di Monopoli e azzera la penalizzazione in classifica portandosi a quota zero. Decisiva la

tenuta difensiva della formazione rossazzurra ed il gol-vittoria messo

a segno da capitan Silvestri con un perfetto stacco aereo sul lungo

cross di Rosaia.

Dopo un primo tempo con pochissime emozioni e portieri praticamente inoperosi, nel secondo tempo il Catania è tornato sul rettangolo verde con maggiore determinazione, cercando con insistenza il vantaggio, agguantato poi grazie alla prodezza del suo numero 5. Da quel momento, grazie anche alle sostituzioni effettuate da mister Raffaele, la compagine etnea ha legittimato il successo e sfiorato il raddoppio con lo stesso Silvestri che si è visto respingere il pallone dal colpo di reni di Pozzas. Il Monopoli ha

affidato il suo tentativo di reazione esclusivamente alla verve del

subentrato Marilungo ma la munita retroguardia rossazzurra non ha

rischiato praticamente nulla. Anzi, sono stati prima Biondi e poi

Gatto a non sfruttare al meglio alcune opportunità in contropiede

mentre il neoentrato Welbeck ha fatto da argine in mezzo al campo.

La prima vittoria della stagione consente così al Catania di annullare

la penalizzazione e di guardare con rinnovato ottimismo al futuro.

Adesso due gare casalinghe consecutive: mercoledì contro la Juve

Stabia e sabato prossimo contro al Trapani… ammesso che i granata

siano ancora in gioco!

PRIMO TEMPO

12° tiro-cross di Starita che finisce sul fondo;

35° tiro di Sarao, centrale;

45° concessi 3 minuti di recupero;

48° il primo tempo si conclude a reti inviolate e poche emozioni

SECONDO TEMPO

5° nel Catania, Welbeck sostituisce Vicente;

7° Catania in vantaggio: sul lungo cross, su punizione, di Rosaia… svetta

Silvestri che spedisce il pallone in rete: 0-1 !

10° nel Monopoli, Marilungo rileva Santoro;

20° Catania vicino al raddoppio: sul cross dalla bandierina di Rosaia, colpo di testa di Silvestri ma stavolta Pozzas si salva deviando in angolo;

21° nel Catania, Reginaldo lascia il posto a Gatto;

24° nel Monopoli Starita e Paolucci sostituiti da Samele e Vassallo;

33° nel Monopoli, Guiebra rileva Piccinni;

35° Gatto non aggancia un pallone alto… sprecando una possibile chance;

37° Tonucci chiude in angolo sull’iniziativa di Marilungo;

42° nel Catania, Izco e Pecorino sostituiscono Biondi e Sarao;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° vince il Catania: 0-1 !



MONOPOLI (3-5-2) – Pozzas, Giosa, Sales, Mercadante, Tazzer,

Paolucci (dal 24°s.t. Vassallo), Giorno, Piccinni (dal 33°s.t. Guiebra),

Zambataro; Starita (dal 24°s.t. Samele), Santoro (dal 10°s.t. Marilungo).

A disposizione: Oliveto, Bastrini, Basile, Fusco, Cutrone, Arena, Nina, Montero. Allenatore: Beppe Scienza.

CATANIA (3-5-2) – Martinez, Tonucci, Claiton, Silvestri (k), Calapai,

Rosaia, Vicente (dal 5°s.t. Welbeck), Biondi (dal 42°s.t. Izco), Albertini,

Sarao (dal 42°s.t. Pecorino), Reginaldo (dal 21°s.t. Gatto).

A disposizione: Furlan, Della Valle, Noce, Zanchi, Panebianco, Arena, Piovanello, Manneh. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata. Assistenti: Francesco D’Apice (Castellammare di Stabia) e Luca Feraboli (Brescia). IV Uomo: Mario Cascone (Nocera Inferiore).

Reti: 7°s.t. Silvestri (CT).

Ammoniti: Vicente (CT); Mercadante (MON); Albertini (CT); Claiton (CT); Scienza (allenatore del Monopoli); Sarao (CT); Gatto (CT); Guiebra (MON).

Espulsi:

Indisponibili: Pinto (CT): Santurro (CT).