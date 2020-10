CATANIA – Nella tarda serata di ieri, i Finanzieri del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) di Nicolosi, venivano allertati per il rintraccio di due cercatori di funghi dispersi in località Monte Gervasi nel comune di Nicolosi. Coordinati dalla Sala Operativa del Comando Provinciale di Catania, le Fiamme Gialle etnee, unitamente a due volontari del C.N.S.A.S., giungevano sul posto ed acquisite ulteriori informazioni dai parenti, iniziavano le ricerche.

Dopo circa un’ora e dopo non poche difficoltà derivanti anche dal calar del buio, i due soggetti venivano individuati in mezzo al bosco. Stanchi e spaventati ma in buone condizioni di salute, i due venivano accompagnati presso la propria auto, dove li attendevano i familiari.

In questo periodo, particolarmente florido per la raccolta dei funghi, sono numerose le persone che si avventurano per tale motivo sull’Etna, si raccomanda di adottare le specifiche precauzioni da osservare in montagna compreso l’accompagnarsi con persone esperte e che conoscano il territorio, onde evitare che una piacevole giornata si tramuti in una brutta avventura.