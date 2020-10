E’ giunta al termine la seconda giornata del campionato di Serie D nel girone I.

Arriva una vittoria per l’ACR Messina sul campo del Biancavilla. Anche il Dattilo ha superato in casa l’FC Messina per 1-0, così come il Licata ha battuto il Roccella per 2-0. Di seguito tutti i finali.



ACR MESSINA-BIANCAVILLA 1-0: 41′ Arcidiacono.

DATTILO-FC MESSINA 1-0: 6′ Sekkoum.

LICATA-Roccella 2-0: 40′ rig. e 94′ rig. Cannavò.

PATERNÒ-Castrovillari 1-2: 24′ Khoris-29′ aut. Bontempo, 70′ Emmanouil.

San Luca-Gelbison 3-2: 54′, 67′ e 88′ Bargas-32′ D’Orsi, 38′ Uliano.

Santa Maria-Rotonda 4-0: 6′ e 65′ Maggio, 13′ Ragosta, 17′ Capozzoli.

TROINA-ACIREALE 0-0: