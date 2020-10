Settimana di Musica Sacra salva malgrado l’assenza di Koopman

PALERMO – Fuori programma alla Settimana di Musica Sacra che si è aperta stasera a Monreale. Il maestro Ton Koopman, per motivi di salute, notizia diramata dalla stampa internazionale, non potrà dirigere i concerti previsti per martedì e mercoledì, quest’ultimo nell’abbazia benedettina di San Martino delle Scale, dove si sarebbe dovuto esibire all’organo, uno dei più antichi d’Europa. Sir John Eliot Gardiner ha accettato di sostituirlo nel concerto di martedì. La notizia è stata data dal sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Antonio Marcellino, nell’aprire il concerto della Rassegna in cui il maestro inglese ha diretto l’English Baroque Soloists e il Monteverdi Choir sulle note di Monteverdi, Carissimi, Purcell e Scarlatti.

La serata inaugurale

Visibilmente emozionato, Marcellino ha ribadito l’ “eccezionalità” della scelta di Sir John Eliot Gardiner e il file rouge insondabile che lega lo svolgimento degli eventi, poiché I’organista della serata di mercoledì sarà James Johnstone, che è stato allievo di Koopman. Alla serata inaugurale erano presenti: il vicepresidente della Regione Gaetano Armao, in rappresentanza del Governo regionale, il presidente della Foss Maria Elena Volpes, il vicepresidente e preside del Consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia, l’arcivescovo di Monreale Michele Pennisi, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, i vertici militari. Un lunghissimo applauso alla fine dell’esibizione dell’ensamble, che ha emozionato la platea del Duomo,