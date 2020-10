TERMINI IMERESE (PALERMO) – “Si comunica alla cittadinanza che è stato è stato registrato un nuovo caso di Covid-19 a Termini Imerese. Si tratta di un minore di anni 11 in isolamento domiciliare con il genitore. Esprimo profonda preoccupazione per il progressivo diffondersi del virus e raccomando accoratamente il rispetto delle norme precauzionali, il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Mi appello al comune senso di responsabilità per limitare il progressivo aumento di contagi”. A comunicarlo è il commissario straordinario, Antonio Lo Presti​.