ENNA – Quando sono state scrutinate le schede relative a 12 sezioni su 35, la corsa a sindaco di Enna vede in vantaggio l’uscente Maurizio Dipietro. Per lui il 56,63 per cento delle preferenze. Segue Dario Cartdaci (25,73%) Al terzo posto Maurizio Bruno (Lista civica) con il 7,52%, segue il candidato della Lega Giuseppe Savoca (6,52%) e la grillina Cinzia Amato (2,48%).