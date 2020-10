Nel pomeriggio tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni di spoglio

Si vota fino alle 14 di oggi in 60 comuni siciliani chiamati a rinnovare sindaci e consigli, compresi due capoluoghi: Agrigento ed Enna. I comuni interessati alla tornata amministrativa dovevano essere 61 ma Tremestieri etneo è stato escluso dal voto a causa di illeciti penali rilevati dalla magistratura nella raccolta e autenticazione delle firme. Ieri sera alle 22, a chiusura seggi, l’affluenza alle urne era stata del 45,54%.

Aggiornamenti in tempo reale

Nel pomeriggio LiveSicilia seguirà in diretta lo spoglio, con aggiornamenti continui e in tempo reale sui risultati in tutti i comuni chiamati al voto.