SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT). Il primo giorno di voto nel comune di San Giovanni La Punta si svolge con qualche polemica che sfocia in una denuncia ai carabinieri. La presenza, sin troppo ravvicinata, di alcuni candidati alle amministrative ai seggi elettorali ha fatto scattare una serie di segnalazioni di cittadini puntesi che si sono rivolti all’europarlamentare grillino Dino Giarrusso.

Il politico ha deciso di andare a vedere con i propri occhi ed ha così notato alcune persone scese in campo in questa tornata elettorale. L’eurodeputato ha immediatamente allertato le forze dell’ordine presenti ai seggi, che hanno suggerito di sporgere denuncia. E così ieri sera, Dino Giarrusso è andato alla stazione dei carabinieri di San Giovanni La Punta.

Nell’esposto l’europarlamentare citando la normativa di rifermento (la 212/1956) si chiede se “non è evidente come la presenza fisica o lo stazionamento continuo nei pressi dei seggi da parte di candidati in carne e ossa, non sia una forma di propaganda assai più riconoscibile di un bracciale o un distintivo”. Poi rincara la dose domandandosi se quando accaduto fosse “una sorta di controllo” o “un condizionamento palese delle libere volontà dell’elettore”. Le risposte spettano alle autorità. Intanto oggi ‘il voto continua’ fino alle 14.