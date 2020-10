In vigore per 15 giorni

Il governo francese va le nuove restrizioni per fronteggiare la diffusione del Covid a Parigio. La decisione arriva a poche ore dalla dichiarazioni dello stato di massima allerta.

Covid a Parigi

Le restrizione resteranno in vigore per 15 giorni e sono dettate dall’aumento dei ricoveri che rischia di mandare in tilt il sistema sanitario.

Prevista la chiusura dei bar, mentre i ristoranti resteranno aperti con misure ancora più restrittive.

Niente sport all’aperto

Chiuse anche piscine e palestre. Sport l’aperto solo per bambini e adolescenti. Ed ancora, vietato consumare alcol nelle strade, mentre i mercati resteranno aperti. Riduzione del 50% del numero degli studenti nelle università.

Molti negozi, sulla base delle superfici di vendita, non potranno accogliere più di due clienti per volta. Stop alle visite dei parenti agli anziani che si trovano nelle case di risposo, dove saranno eseguiti tampini a tappeto.

