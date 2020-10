Maglia nera in Europa al Regno Unito, situazione molto critica in Francia

Sono oltre 35 milioni i casi di coronavirus rilevati in tutto il mondo, con 1 milione e 36 mila decessi. Maglia nera in Europa il Regno Unito, che ha superato quota 500 mila contagi. Parigi da oggi diventa zona di massima allerta, il livello più alto. Da domani invece a New York scatterà il lockdown per 9 quartieri. Oggi l’annuncio del premio Nobel per la Medicina.