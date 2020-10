Mappatura dei i presenti in un ristorante

C’è un cluster di contagi a Terracina e sotto la lente di ingrandimento finisce anche una cena elettorale con Matteo Salvini a sostegno del candidato a sindaco.

Matteo Salvini ieri a Catania

Il 25 settembre scorso il leader della Lega dal palco di Formello disse di sentirsi male. Aveva solo il torcicollo, ma la Asl di Terracina sta monitorando anche la cena elettorale di Salvini organizzata nel paese in provincia di Latina.

Cena elettorale con Salvini

Uno degli organizzatori della manifestazione elettorale a cui ha partecipato Salvini è risultato positivo al Covid. Il punto è che quel giorno a Terracina ci fu in forte temporale e un centinaio di persone si radunarono fuori e dentro il ristorante. C’è chi sostiene che alcuni presenti non indossavano la mascherina, oppure coprivano la bocca e non il naso.

Incubo lockdown

Latina, con i suoi 73 contagi, sta vivendo giornate di tensione. Stamani in prefettura saranno presi dei provvedimenti per contenere il virus. Non si escludono mini lockdown. Nulla va lasciato al caso, neppure la mappatura di chi era presente alla cena elettorale con Salvini.