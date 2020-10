Festival del cinema italiano, premiati Moschella e Mulè

Al primo Festival del Cinema Italiano per il duo comico palermitano è Stella d’Argento. A San Vito Lo Capo Moschella&Mulè si sono aggiudicati il premio come migliore cortometraggio con il film ‘Una signorina con sesamo’.

“Sono convinto che sia molto importante che si facciano festival, per portare il cinema in mezzo alle persone – ha commentato il direttore artistico, Paolo Genovese – lo diciamo sempre, lo diciamo tanto, difendiamo la sala cinematografica, soprattutto in questo periodo di difficoltà. Per cui mi sembra anche giusto fare qualcosa di concreto per difendere la sala, oltre a fare i film. Ogni regione dovrebbe avere un Festival di cinema”. La manifestazione, con presidente onorario Fabrizio Del Noce, dedicata alla valorizzazione del cinema Made in Italy, attraverso un programma che prevedeva in concorso sette film, otto cortometraggi e quattro documentari. È stato organizzato da A&D Comunicazione, la produzione dell’edizione 2020 è di Nexthing Entertainment. Una sezione è stata dedicata all’Ambiente con dibattiti e documentari in concorso, organizzata e curata da MedReact.

La Giuria del Festival del Cinema Italiano, composta da Massimiliano Bruno, Presidente, Michela Andreozzi, Matilde Gioli, Edoardo Leo, Rolando Ravello e Paolo Kessisoglu, ha premiato e assegnato le “Stelle d’argento al cinema italiano”: Alessandro Gassman, premiato come migliore attore protagonista per il film ‘Non odiare’; Giovanni Calcagno migliore non protagonista per ‘Paradise’ di Davide Del Degan, ex aequo con Luka Zunic con il film ‘Non odiare’. Sempre per film ‘Non odiare’ di Mauro Mancini il premio migliore attrice lo ha portato a casa Sara Serraiocco. Mentre il premio Vittorio Gassman è andato a Stefano Fresi. Miglior film a ‘La vacanza’ di Enrico Iannaccone e una stella all’attrice non protagonista Carla Signoris. Al noto conduttore Amadeus è andato il premio personaggio televisivo dell’anno 2020 e a Matile Gioli la stella intitolata a Franca Valeri.

“Una signorina con sesamo”, regia di Giuseppe Moschella protagonisti Emanuela Mulè e Mario Pupella e con un cast formato dagli attori Tommaso Caporrimo, Aurora Padalino, Marco Feo e Nando Chifari. La direzione della fotografia affidata a Daniele Ciprì, il montaggio di Rino Pitruzzella e le musiche di Lino Costa prodotto da Cammelli Cinema con il sostegno del nuovo Imaie e il sostegno del centro Tao. Il corto è arrivato in passato anche in semifinale al Los Angeles Cinefest,e Cortoconfine IFF (Brescia), finalista al Salento International Film Festival e Festival Cinemator di Carros, Diversity Feedback Film Festival di Toronto, Targa Argento al MareFestival di Salina Premio Troisi 2019, Festival Tulpani di seta nera 2020. “Si intuiva dalle emozioni che sentivamo che eravamo in pole position ma non ce l’aspettavamo”, commenta Moschella. “Lo step della selezione è stato come ricevere un bacio e un abbraccio – è la sensazione che in vena poetica viene espressa da Emanuela Mulè– giungere a una tappa del genere è bellissimo”. “Per noi non è un arrivo ma un punto di inizio – dicono Moschella e Mulè – un risultato che ha fatto sì che la nostra creatura non sia finita in un angolo. Un’energia che aiuta ad andare avanti e per noi artisti è fondamentale”.

Un premio che i due attori hanno dedicato allo scomparso Tommaso Caporrimo. Un corto girato interamente a Palermo, da via Trabia a Danisinni. Un film dove si toccano temi importanti come la mafia, la disoccupazione, l’alcolismo ma in una chiave vincente: l’ironia. Come in ogni loro lavoro, anche in questo, c’è un messaggio positivo e di speranza che alla fine del film hanno voluto inviare al pubblico. “A noi piacciono le storie a lieto fine infatti vince una signorina con sesamo”, concludono Moschella&Mulè.

L’arrivo di una nuova ripartenza. Proprio così i due artisti sono già a lavoro, insieme alla sceneggiatrice romana Laura Fischietto, per far diventare ‘Una signorina con sesamo’ un lungometraggio. Il nuovo film sarà unito alla sceneggiatura “Lo zio”. Oltretutto Moschella e Mulè hanno ricevuto dalla Film Commission regionale il finanziamento di ‘Vulcanoidi – la voce umana’, un docufilm che sarà girato in primavera.