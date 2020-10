ETNA – È di Jonathan Caicedo la terza tappa del Giro d’Italia, conclusa con l’arrivo sull’Etna. Il ciclista ecuadoriano si aggiudica la tappa con arrivo in salita, che ha anche regalato delle sorprese come il crollo in classifica di Geraint Thomas e Simon Yates.

Il britannico Thomas può “giustificarsi” come la scivolata verso la partenza di Enna, che gli causato un piccolo problema all’anca sinistra. L’inizio delle terza tappa ha visto diversi scatti, con una fuga di otto corridori. All’inizio della salita Thomas continua a perdere terreno, così come Yates e i fuggitivi Visconti e Caicedo prendo il largo su tutti. Quando mancano 4 km all’arrivo è Caicedo che allunga sul siciliano Visconti che non riesce a tenere il passo.

Dietro si forma un gruppetto formato dai migliori, compreso Nibali. Con il messinese Fuglsang, Castroviejo, Majka e Pozzovivo che staccano Kruijswijk nell’ultimo tratto e che mostrano uno stato di forma invidiabile e pronti a darsi battaglia per la vittoria finale.

Con questo arrivo in salita cambia anche la maglia rosa che passa sulle spalle del portoghese Almeida, che ha lo stesso tempo di Caiceido. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) a 55″, Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling) a 59″, Jakob Fuglsang (Astana) a 1’13”, Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) a 1’15” e Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) a 1’26”.

La quarta tappa, 140 km da Catania a Villafranca Tirrena, sarà caratterizzata dalla presenza a metà percorso della salita di Portella Mandrazzi, gran premio della montagna di terza categoria. Da Catania fino alle porte di Taormina si percorrono strade ampie ma con pochi rettilinei, gli ultimi 40 km sono su strade pianeggianti con pochi cambi di direzione. A meno di 2 km dall’arrivo la corsa lascia la strada statale per collegarsi al lungomare con una strada in leggera discesa.