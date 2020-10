Giro d’Italia, terza tappa

Si sale sull'Etna per il Giro d'Italia. Pronte le prime schermaglie tra i big

ENNA – Salita verso l’Etna per il Giro d’Italia. Oggi è in programma la terza tappa in Sicilia, una tappa che misura 1500 km con partenza da Enna e arrivo sull’Etna dal versante di Linguaglossa.

I primi 130 km saranno un continuo saliscendi, con gli ultimi 18 che saranno tutti in salita e lì si vedranno le prime schermaglie tra gli uomini di classifica, pronti a testare la propria gamba e quella degli avversari. La pendenza media dell’ascesa al vulcano è del 6,6%, le medie maggiori sono del 9% e il picco dell’11% si trova a 1500 m dall’arrivo.

Tra gli uomini di classifica ci si aspetta qualcosa da Vincenzo Nibali che è distanziato 1’06” dal britannico Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).