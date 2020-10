PALERMO – Rulli, vernice e spray. Street artist in azione nel cuore del centro storico di Palermo per creare un vero e proprio omaggio a Bansky, il misterioso artista inglese a cui sarà dedicata una mostra dal 7 ottobre. Ritratti soprattutto animali: tutti stilizzati in chiave pop, all’insegna dell’energia e dei colori che richiamano l’arte di Bansky. Le opere sono apparse nella giornata di ieri su muri, cartelloni e persino sull’asfalto della zona della Kalsa, nei pressi della fondazione Barbaro e palazzo Trinacria. Una iniziativa che ha già riscosso successo e promossa da Skip La Comune, per riunire otto street artist siciliani che con le loro mini opere omaggiano l’artista conosciuto a livello internazionale le cui opere saranno esposte alla mostra “Ritratto di ignoto. L’artista chiamato Banksy”, aperta da mercoledì 7 ottobre negli spazi di Palazzo Trinacria e del Loggiato San Bartolomeo. Le opere apparse in strada sono state realizzate dagli artisti Grafo, Fenix, Waka, Skyp, Mr.Cens, Boink, Othello, Demetrio Di Grado e Daniele Messineo, tutte all’insegna della riqualificazione e del valore sociale della Street Art.