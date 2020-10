PALERMO– E adesso come farà Mondello, senza il suo parroco, senza il sacerdote che la conosceva così bene e l’amava riamato? Tra i primi a dare la triste notizia, Mario Cucina (sua la foto), altra storica anima della borgata, nel gruppo che ha creato ‘Insieme per Mondello’. “Con mio personale dispiacere vi informo della morte di don Antonino Severino ex Parroco di Maria Santissima Assunta di VALDESI e di San Girolamo di MONDELLO, nonché ex Cappellano della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli di PARTANNA MONDELLO”.

Padre Severino, a Mondello, era una istituzione. Tanti commentatori sui social lo stanno ricordano con affetto. Era, in fondo, un pescatore di uomini, capacissimo, nella zona in cui Palermo intesse la sua relazione complicata con il mare. E sapeva che il mare non è soltanto il cuore di panna, la schitarrata sulla spiaggia, i baci a labbra salate. Il mare è delle persone che ci parlano ogni giorno, per cui diventa, al tempo stesso, nutrimento e destino. Perciò, don Severino sapeva perfettamente quanto possa essere rude e difficile l’esistenza nella cartolina dei ricchi che è la fatica di tutti gli altri.

Non a caso, Mario Cucina lo ha ricordato nel gruppo che raccoglie le anime della borgata, con i desideri, i problemi, il sogno di meno marciapiedi ‘sgarrupati’ e di una attenzione maggiore. Mario stesso, con le sue fotografie, è un cronista d’eccezione di ciò che accade e anche in questo caso con la foto di padre Severino – scattata durante una processione nel 2012 – e la sua memoria ha reso un servizio alla comunità. Perché era questo l’obiettivo finale di don Antonino, raggiunto con alterne vicende, fare di Mondello una vera comunità.

Ora Mondello lo piange, come si piange uno che se ne intendeva di navigare e tracciare la rotta con ogni tempo. Ruvido, alle volte, come il legno della barca. Perché il mare, che sia calmo o minacci in tempesta, è una cosa seria.