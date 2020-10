PALERMO – Ultime ore di calciomercato anche per il Palermo di Roberto Boscaglia. La dirigenza rosanero, si sta muovendo per puntellare una rosa che necessita ancora di qualche correttivo, soprattuto in mezzo al campo.

A tal proposito, sembra ormai ad un passo l’arrivo del forte centrocampista Gregorio Luperini, classe 94, svincolatosi dal Trapani. L’amministratore delegato Sagramola ed il direttore sportivo Renzo Castagnini avrebbero ormai trovato l’accordo sulla base di un biennale. Il giocatore, stando a quanto filtra, sembrerebbe entusiasta di sposare la causa rosanero.

Ma non è finita qui, perché torna in voga il nome di un altro pezzo da novanta del Trapani, anch’esso svincolatosi dal club siciliano. Stefano Pettinari, esperto bomber granata, sembra essere finito nuovamente nel mirino della dirigenza del Palermo che vorrebbe regalare a Boscaglia la ciliegina sulla torta nel reparto avanzato.