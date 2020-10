PALERMO – Questa sera alle 20 chiuderà ufficialmente il calciomercato e il Palermo sta cercando di completare la rosa a disposizione di Boscaglia, che ha chiesto un rinforzo per reparto.

L’allenatore gelese ha detto pubblicamente di aspettarsi qualcosa dal mercato e la dirigenza dovrebbe consegnargli qualche rinforzo, che potrebbe arrivare anche nei prossimi giorni se dovesse trattarsi di qualche svincolato. Come ad esempio Gregorio Luperini che è pronto a liberarsi dal Trapani che ieri non è sceso in campo e, dato che si trattava della seconda rinuncia, va verso l’esclusione dal campionato di Serie C.

Per la fascia destra, altro ruolo che Boscaglia ritiene incompleto, si sta valutando, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, il terzino Francesco Belli del Pisa già allenato in Serie C dall’attuale allenatore dei rosanero.

Per l’attacco si tiene sotto controllo la pista Antonio Piccolo, svincolatosi dalla Cremonese. Il Palermo sarebbe pronto ad offrire un contratto biennale, ma la trattativa non sembra così avviata.