PALERMO – Si è conclusa la sessione di mercato estiva 20/21 anche per il Palermo di Roberto Boscaglia. Rispetto allo scorso anno, sono tanti i volti nuovi in maglia rosanero. Con la promozione in serie C infatti, la compagine siciliana si è rinnovata profondamente per cercare di puntare all’obiettivo della doppia promozione in serie B.

La difesa, ha visto gli arrivi di Marconi, Somma e Corrado, che insieme a Crivello, Accardi, Lancini e Doda andranno a comporre il pacchetto arretrato.

Il centrocampo, è quello che ha subito maggiori manovre. Via molti degli under dello scorso anno, con l’unico superstite della passata stagione che è Malaury Martin. I nuovi arrivati, sulla mediana, sono Jeremie Broh, Moses Odjer e Andrea Palazzi.

In attacco poi, l’indicazione di puntare sul 4-2-3-1 ha reso necessario l’arrivo di diversi esterni. Confermati Floriano, Silipo, Santana e Lucca, dentro Kanoute, Rauti, Valente e Saraniti.

In realtà, proprio nel reparto avanzato, si nota la mancanza di un bomber di categoria, un profilo che possa guidare il reparto con autorevolezza e sicurezza dei propri mezzi.

Il mercato non si è però ancora chiuso del tutto. La dirigenza rosanero può attingere ancora dal mercato degli svincolati e sembra proprio volerne approfittare. Siamo ormai alle battute finali per l’arrivo del forte centrocampista appena liberatosi dal Trapani, Gregorio Luperini, ma non è finita qui. Sarebbe in arrivo, stando a quanto filtra da “Tuttomercatoweb.com”, che ha rilanciato la notizia, anche un terzino destro di sicuro affidamento come Alberto Almici. Per quanto riguarda l’attacco è difficile che possa ancora arrivare qualcosa, ma in lista resta ancora lo svincolato Antonio Piccolo.