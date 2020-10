PALERMO – Il Palermo domenica non è sceso in campo, ma lo farà mercoledì nel turno infrasettimanale per sfidare la Ternana. La sfida di domenica, contro il Potenza, avrebbe segnato l’esordio in rosanero per il difensore Michele Somma, che era pronto a sfidare suo padre, attuale allenatore del club lucano. Proprio oggi il difensore è stato presentato ufficialmente.

“Ho lavorato già con il mister e i direttori. Conosco Boscaglia da 3 anni, abbiamo un ottimo rapporto. Era importante – dichiara Somma -, dopo l’ennesimo infortunio, sentire la fiducia delle persone che ti conoscono. Ci si rialza da infortuni così perché ci metto passione, il calcio è la mia vita e questo mi dà la forza di andare avanti. Sono più carico che mai“.

“Gli infortuni – continua il difensore – hanno frenato un po’ il tutto, ma Palermo non ha categoria ed è un onore e orgoglio essere qui. Spero che questa rinascita la faremo insieme, sono qui per questo. Ho fatto tutta la preparazione con la mia vecchia squadra, quindi sto bene al 100%“.

Somma ha anche parlato della sua posizione in campo: “Mi sento pronto e disponibile, poi la decisione spetta al mister. Posizione? Ho sempre fatto il centrale, ma ho giocato anche come terzino e in una difesa a 3. Mi adatto ovunque, l’importante è giocare“.

“Se speravo di sfidare mio padre? Sì! Se avessimo perso – dichiara Somma – mi avrebbe preso in giro. Dovevo batterlo per forza, ma è stato soltanto rinviato. Durante la settimana c’è stato qualche sfottò con i compagni, ma con mio padre abbiamo parlato di tutt’altro. Abbiamo fatto uno 0-0, solite dinamiche tra padre e figlio anche perché era una settimana particolare per entrambi“.

Mercoledì i rosa si troveranno di fronte la Ternana, una di quelle date per favorite per la vittoria finale: “È una delle squadre da battere, noi abbiamo il dovere di mettere in difficoltà tutte le squadre. Abbiamo l’obbligo di fare benissimo su tutti i campi e sicuramente sarà così anche a Terni“.

Somma in passato ha avuto modo di lavorare con Boscaglia ed entrambi hanno fatto diverse esperienze prima di tornare a lavorare insieme: “Com’è cambiato Boscaglia? Sicuramente andando avanti uno fa altre esperienze e mette cose nuove nel bagaglio. L’ho trovato con voglia di far bene, come tutti gli altri. Ci manca solamente andare in campo e fare squadra. Ma l’importante è che questa voglia c’è a 360° da parte di tutti“.

In chiusura il difensore ha parlato della situazione che si vive in tutto il mondo legata al Covid: “Stiamo vivendo un momento particolare tutti quanti. È una pandemia, quindi stanno saltando tutti gli schemi e viviamo alla giornata. Questo ci frena, come l’altro giorno prima del Potenza. È un mondo diverso, noi siamo capitati in un girone complicatissimo e di un livello molto alto. Io sto in una piazza importantissima, torno in Italia giocando ad alti livelli“.