AUGUSTA – Pippo Gulino, candidato a sindaco della città di Augusta, nel siracusano, approdato al ballottaggio insieme a Giuseppe Di Mare, è risultato positivo al coronavirus.

A renderlo noto è stato lo stesso Gulino tramite la sua pagina social: “Nella serata di domenica non mi sono sentito in perfetta forma e ho deciso di effettuare un Test per il COVID-19. Purtroppo sono risultato positivo. Invito chi sia venuto a stretto contatto con me in questi giorni così concitati, nonostante l’uso della mascherina, di usare la massima cautela e consultare il proprio medico. Non preoccupatevi, sto bene e mi rimetterò presto, per la mia famiglia, per tutti voi, per la nostra città. Abbiamo un obiettivo da raggiungere e lo faremo insieme”.

In isolamento Gulino e i suoi più stretti collaboratori che si sono già sottoposti al tampone. (ANSA).