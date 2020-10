Il tempo che farà, in un autunno che non sarà troppo diverso dalla fine dell'estate.

Clima mite e piacevole, arriva ‘l’ottobrata. Lo confermano le previsioni meteo anche in Sicilia. ‘Le temperature resteranno miti, dunque, la classica ottobrata è servita, scrive Meteo.it, alludendo al clima autunnale e gradevole che si definisce proprio con questo termine. Già nel corso di martedì le temperature risulteranno buone, con punte vicine ai 20°C in città come Torino, Milano, Genova e fino a 21/22°C a Bologna e Venezia. Anche al Centro la colonnina di mercurio salirà verso i 22°C come a Firenze e Roma. Termometri ancora più caldi sulle regioni meridionali con punte di 23°C a Napoli e fino a 28°C rispettivamente a Palermo, Bari e Catanzaro.

Ci sarà poi a metà settimana una veloce perturbazione che porterà qualche disturbo all’estremo Nordest e su alcuni tratti del Centro-Sud. Ma presto il clima mite tornerà a diffondersi in forma evidente su tutto il Paese, almeno fino alla giornata di sabato.