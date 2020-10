PALERMO – “Complimenti e buon lavoro ai sindaci che il nostro movimento ha eletto in tutta la Sicilia. Auguri in particolare ai primi cittadini di Milazzo, Villabate, San Mauro Castelverde, Aliminusa e Casteltermini per le splendide affermazioni e con loro alle decine di consiglieri comunali che in molti casi sono stati i più votati nelle loro liste. Diventerà Bellissima cresce nell’ambito di un centrodestra che in Sicilia torna in tante città a livelli superiori il 60 per cento. È segno di vitalità e buon governo che deve indurci a stare uniti, perché le uniche occasioni agli avversari vengono offerte soltanto dalle nostre divisioni. In numeri assoluti e per popolazione rappresentata la nostra coalizione ha vinto queste elezioni”. Lo dice Ruggero Razza, dirigente di Diventerà Bellissima ed assessore regionale alla Salute, commentando i risultati delle amministrative in Sicilia. (ANSA).