Coronavirus, massima attenzione, ecco l’appello del premier. “La battaglia non è vinta, la soglia di attenzione deve restare massima anche nelle settimane e nei mesi a venire”. Lo dice appunto il premier Giuseppe Conte in un passaggio, sul Covid, del suo intervento a Confcooperative nel giorno in cui il ministro della salute Roberto Speranza sulle misure di contenimento del covid. Intanto il centrodestra sottolinea che il governo è impegnato “a condizionare l’eventuale proroga dello stato di emergenza in scadenza il 15 ottobre 2020 ad un ampio e approfondito dibattito parlamentare – alla presenza del presidente del consiglio – sulle effettiva necessità della stessa e sulle ragioni dell’eventuale provvedimento”. E’ il primo impegno della risoluzione presentata dal centrodestra dopo le comunicazioni del ministro Roberto Speranza sulla gestione della pandemia da coronavirus.