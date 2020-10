ROMA – “Il test per il Covid è risultato positivo, un fatto di questo genere è importante che si sappia e ricordi l’uso importante della prevenzione. Io francamente non ho idea di come ho beccato questo virus, può essere stato un mio collega o potrei averlo preso in giro. Starò 15 giorni in isolamento”. Lo annuncia su Fb il senatore siciliano M5S Cristiano Anastasi. “State attenti. Io sono asintomatico, sto bene ma non possiamo correre rischi”, conclude. (ANSA).