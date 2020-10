ROMA – Anche il presidente delle Lega Serie A è positivo al Covid 19. Paolo Dal Pino, nella giornata di ieri ha effettuato il tampone ed è risultato positivo.

Il presidente è asintomatico ed è già in isolamento fiduciario presso la propria abitazione, adesso dovrà seguire le procedure previste dal protocollo sanitario.

Nella serata di ieri il numero uno della Serie A ha partecipato, via call, ad una riunione con il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Il tampone lo aveva fatto per prudenza e proprio per questo non ha preso fisicamente alla riunione.