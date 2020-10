Occhio alla truffa del cambio gestore telefonico

Occhio alla truffa via telefono. Si moltiplicano i casi di telefonate di truffatori che hanno come obiettivo quello di carpire i dati personali degli utenti. E anche a indurli a modificare la compagnia con cui hanno stipulato il contratto per la linea telefonica fissa. Ne scrive l’edizione on line del Corriere della sera.

La truffa del cambio gestore

Nella prima fase, l’utente riceve una chiamata al telefono fisso da un finto operatore telefonico che gli comunica che a breve il prezzo della sua bolletta aumenterà. Poi, il finto operatore avverte che l’utente verrà richiamato da un altro consulente della Federconsumatori o dell’Unione Nazionale Consumatori o dall’autorità di settore (Agcom e Arera). Il nuovo contratto che viene offerto in realtà ha costi maggiori rispetto a quello che si invita ad abbandonare.

Boom di segnalazioni

La telefonia e l’energia sono i settori più colpiti da questo tipo di truffe, spiega Federconsumatori. Nei soli primi 7 mesi del 2020 all’associazione sono arrivate segnalazioni di 47.260 tentativi di truffa nella telefonia, con 1.602 pratiche avviate.