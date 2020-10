PALERMO – Nella giornata di ieri si è chiuso ufficialmente il calciomercato, ma il Palermo è ancora alla ricerca di rinforzi.

Il club di viale del Fante era alla ricerca di un centrocampista per completare il reparto, così come chiesto da mister Boscaglia. Nel mirino c’era Gregorio Luperini svincolatosi dal Trapani.

Il calciatore è già in città, oggi farà le visite mediche e poi conoscerà i suoi nuovi compagni. Sicuramente non farà in tempo ad essere inserito in lista per i partenti che domani alle 15 sfideranno la Ternana, ma dovrebbe esserci per la sfida di domenica contro l’Avellino al “Barbera”.