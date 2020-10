CALCIO SERIE C

Per rinforzare la mediana sta per arrivare lo svincolato Luperini

PALERMO – Alle 20 di ieri, 5 ottobre, si è chiuso il calciomercato e il Palermo non ha messo segno il colpo per rinforzare la squadra a disposizione di Boscaglia.

La società adesso si fionderà sul mercato degli svincolati. Da lì arriverà Luperini, liberatosi dal Trapani a seguito della pronuncia del collegio arbitrale di Lega Pro, e potrebbe arrivare anche Almici che ha rescisso il contratto con l’Hellas Verona ed è in trattativa con il Palermo.

Luperini, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, ha già l’accordo con il Palermo e deve ultimare i dettagli prima di mettere nero su bianco. Il terzino invece faceva parte di un “pacchetto” proposto dal Verona, che intendeva liberarsi di due esuberi. Uno era proprio il terzino, l’altro il palermitano Di Gaudio, che sarebbe tornato a casa. Il club scaligero era disposto ad offrire 400mila euro di buonauscita, il Palermo però non ha chiuso l’operazione per via di alcune divergenze legate alla durata del contratto, con il calciatore che chiedeva un triennale.

È probabile che Boscaglia non sia felice di queste ultime ore di mercato perché, come ammesso pubblicamente, si aspettava rinforzi da parte della società, rinforzi che non sono arrivati.