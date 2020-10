PALERMO – Il Palermo si prepara alla terza giornata di campionato, che sarà un turno infrasettimanale in casa della Ternana, una delle dirette concorrenti alla promozione. Boscaglia sa che non sarà una sfida semplice.

“Sarà una partita difficile quella di domani. Mercato? Non è che non voglio rispondere – dichiara il tecnico in conferenza stampa -, finalmente è finito. Noi cercavamo qualcosa sicuramente, abbiamo preso Luperini. Cercavamo qualche altra cosa ma non era facile. Abbiamo una squadra in costruzione sulla quale puntiamo, poi vedremo quello che dirà il campo. Ad oggi lavoreremo con questi giocatori. Tanti sono di prospettiva. Si vedrà a gennaio se ci sarà la possibilità di prendere qualcos’altro“.

Boscaglia non nasconde di aver chiesto altri rinforzi alla dirigenza rosanero: “Avevo chiesto qualche altra cosa alla società, non è stato possibile nonostante si sia lavorato in questo senso. C’è qualcosina di interessante tra gli svincolati, vedremo gli sviluppi. Il pensiero – continua il tecnico – va alla gara di Terni, ma la società è vigile e sta vedendo se potrà accontentarmi nei limiti delle nostre possibilità. Spesso non dipende solo da noi“.

Boscaglia si è voluto concentrare sulla gara di domani: “Mi aspetto una prova importante della squadra dal punto di vista dell’atteggiamento, che non deve essere un atteggiamento dimesso, anzi. Mi aspetto una squadra che deve sempre cercare di fare gioco e difendersi bene. Incontriamo una candidata insieme al Bari a fare il salto di qualità. È piena di giocatori importanti ed è ben allenata. Dobbiamo andare lì con la consapevolezza dei nostri mezzi per fare risultato. Siamo una squadra che sta provando adesso a diventare squadra, siamo consapevoli che ci attenderà una partita molto difficile“.

Per la prima gara di campionato Boscaglia ha dovuto fare a meno di Doda e Accardi, domani invece, anche se non al meglio, prenderanno parte alla gara: “Doda e Accardi verranno con noi domani, ma non hanno 90 minuti, hanno lavorato pochissimo con la squadra. Santana non è al top e non verrà“.

L’allenatore rosanero sa che la sua squadra è in ritardo di condizione: “Noi dobbiamo sempre vedere quello che dice il campo, abbiamo fatto solo una partita. Sicuramente la rosa del Bari, della Ternana, sono rose importanti, hanno giocatori esperti e tanti cambi. Non so se siamo al loro livello o meno, sulla carta certamente sono favoriti loro ma poi c’è il campo che può confermare o meno il tutto. Nella Ternana ci sono dei rientri importante, è una squadra piena di talento e bisogna stare attenti. Noi dobbiamo cercare di andare li per metterli in grande difficoltà. Prima o dopo dobbiamo giocare con tutte è naturale, ma i tempi a volte possono essere determinanti. Magari ci si mettono di mezzo obiettivi, infortunati o momenti di forma“.

L’allenatore è anche tornato sul mercato: “Luperini è arrivato, il mercato a volte può regalarti situazioni importanti dal nulla. C’erano delle priorità, la maggior parte di queste sono state fatte, manca qualcosina, la società ci sta lavorando. La maggior parte delle cose – continua l’allenatore parlando di mercato – che dovevamo fare sono state fatte, manca qualcosina ma lo sappiamo e lo sa la società. Non è facile prendere giocatori con grandissimo entusiasmo. Come ho detto già, si sta lavorando per un terzino destro“.

Nelle ultime ore, proprio per il ruolo di terzino destro, si è fatto il nome di Almici e Boscaglia lo considera un profilo importante: “Almici è un ottimo giocatore, esperto. Ha sempre fatto categorie superiori, è un profilo importante. Luperini? Per avere una forma importante bisogna aspettare, non ha fatto ritiro, si è allenato da solo. Per averlo in una condizione importante secondo me ci vorranno 3-4 settimane, ma nel frattempo chiaramente si allenerà e giocherà con noi. Lo stesso discorso vale per Broh, Somma, Odjer, Rauti e tanti altri giocatori. Sono tutte situazioni che sono in divenire, la condizione la prendi allenandoti ma soprattutto facendo le partite. Ci stiamo allenando al Barbera avendo la possibilità di avere misure giuste ed erba naturale“.