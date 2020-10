PALERMO – “Il centrosinistra esulta con un magro risultato per queste amministrative svolte il 4 e 5 ottobre. Puntano i riflettori sulla vittoria a Termini Imerese dimenticando numerose batoste ricevute in tanti paesi siciliani. Il dato di questa tornata elettorale è uno ed uno solo: Il centrodestra quando è compatto e unito vince”. Lo dice il coordinatore palermitano di Diventerà Bellissima Eduardo De Filippis, che annuncia: “Ho convocato una assemblea cittadina sabato 24 ottobre di Diventerà Bellissima per iniziare a parlare di Palermo 2022 in cui è necessaria una forte coalizione per poter stigmatizzare questa euforia del Pd e del movimento 5 stelle che è soltanto uno specchietto per le allodole”.