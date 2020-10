Il governo smentisce le indiscrezioni circolate sul nuovo Dpcm in arrivo. Non ci sarà la chiusura di ristoranti, bar e locali. Si era parlato ad esempio di una sorta di coprifuoco con chiusure anticipate alle 23.

Con il nuovo Dpcm resteranno in vigore l’obbligo delle mascherine e il divieto di assembramento all’esterno dei locali. Così come è certo che le mascherine dovranno essere indossate all’aperto come già avviene in Sicilia, Lazio, Campania e Calabria

La smentita del premier

“Siamo in una situazione diversa da quella della fase iniziale, quella più acuta – ha spiegato il premier Giuseppe Conte – ma posso dire che siamo fiduciosi di tenerlo sotto controllo perché abbiamo un sistema sanitario rafforzato e abbiamo elaborato un sistema di monitoraggio molto sofisticato che ci consentirà di intervenire in modo mirato e circoscritto”.

“Non vedo un nuovo lockdown”

Conte “non vede all’orizzonte un nuovo lockdown”. Uno dei temi centrali del nuovo Dpcm, che dovrebbe essere presentato alla Camera dei Deputati giovedì 9 ottobre, riguarda l’accesso a palestre, centri estetici, discoteche, cinema e teatri. Ci saranno delle novità, ma non si ancora quali.