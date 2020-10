L’Udc c’è. Il partito centrista si pesa alle amministrative e racimola qualche soddisfazione.

Udc vola a Marsala

Come a Marsala dove raggiunge la doppia cifra, oltre il 10 per cento con la sua lista. “Un successo straordinario reso possibile grazie al lavoro di squadra – dice Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Ars -. Abbiamo lavorato alla costruzione della lista Udc con grande impegno e oggi raccogliamo i frutti con l’elezione a Palazzo VII Aprile di ben tre consiglieri comunali. Intendo ringraziare, prioritariamente il rieletto Oreste Alagna che è stato la punta di diamante della nostra lista che, con la sua scelta, già anticipata prima del voto, di lasciare lo scranno per rivestire la funzione di assessore, ha reso davvero competitiva la nostra formazione elettorale. Un augurio particolare e denso di gratitudine va ai consiglieri freschi di elezione Eleonora Milazzo e Michele Accardi e al consigliere surrogante Gaspare Di Girolamo ed a tutti i candidati che si sono spesi con tanta determinazione”.

Nel Palermitano

Soddisfatto acnhe Vincenzo Figuccia, coordinatore provinciale di Palermo dell’Udc: “I siciliani votano al centro e premiano i volti dell’Udc – dice -. Un grande risultato in Sicilia che esce benissimo dai dati arrivati sin qui dai seggi di Caltavuturo e Villabate – aggiunge il deputato regionale dello scudocrocito -. Sono felice per l’elezione dell’amico Salvo di Carlo a sindaco di Caltavuturo, di Rosario Rizzolo a Misilmeri e di Gaetano Di Chiara a sindaco di Villabate che ha schiacciato la coalizione di centrosinistra. Gli elettori hanno premiato il nostro partito e i nostri candidati dimostrando ancora una volta la sete di democrazia di cui le comunità hanno bisogno”.

Delusione Agrigento

Meno bene è andata ad Agrigento, dove il partito sosteneva Marco Zambuto: la lista non ha superato lo sbarramento.