CATANIA – Caso di Covid in Urbanistica e uffici chiusi al pubblico. Gli uffici di via Biondi resteranno chiusi oggi e giovedì – i giorni di ricevimento – per consentire la sanificazione, in seguito al contagio di uno dei dipendenti.

Tamponi per tutti

La notizia del contagio di uno dei lavoratori ha fatto scattare le misure di contenimento: i locali sono stati chiusi al pubblico per consentirne la sanificazione e sono scattati i tampini per tutti i dipendenti. Che fortunatamente sono risultati tutti negativi.

Il commissario dell’Asp

La conferma arriva dal commissario straordinario per l’emergenza Covid, Pino Liberti. “Abbiamo effettuato i tamponi a tutti i dipendenti e nessuno è risultato positivo. Il lavoratore contagiato è a casa.

Le informazioni

Molte lamentele da parte di utenti che, stamani, hanno trovato gli uffici chiusi. Le informazioni su eventuali serrate per sanificazione sono reperibili sul sito internet del Comune, alla voce In Evidenza.

Il secondo caso

La scorsa settimana il contagio si è verificato nel secondo municipio. Anche in questo caso, sono scattati i controlli a tutti i dipendenti e i locali sono stati sanificati.