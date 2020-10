CATANIA – Oggi anche il Catania, così come il Palermo (CLICCA QUI), scenderà in campo per la terza giornata di campionato. I rossazzuri, a partire dalle 18.30, se la vedranno con la Juve Stabia e mister Raffaele sa che sarà una sfida impegnativa. Gli etnei non giocheranno al Massimino, bensì a Lentini per via dei lavori al fondo del campo (CLICCA QUI)

“In due gara – dichiara il tecnico in conferenza stampa – abbiamo cancellato il -4 in classifica, adesso andiamo oltre“. Il tecnico è anche in attesa del tesseramento di Maldonando che si sta allenando con la squadra: “Speriamo nel suo tesseramento. In allenamento ha mostrato numeri interessanti e funzionali al nostro gioco“.

Raffaele si è concentrato anche su difesa e attacco: “Quando si lavora con giocatori pronti ed esperti non puoi che dormire sonni tranquilli. La fase difensiva è di livello superiore alla Serie C, ma dobbiamo migliorare nelle uscite aprendo le linee. L’attacco, da qualche giorno, può contare su Emmausso che, se dovesse mantenere le premesse, sarebbe l’ideale per il nostro attacco che è un reparto molto vario. Ci sono esperti come Sarao e Reginaldo, il giovane Pecorino, ma anche Manneh e Piovanello“.

“Con la Juve Stabia sarà una sfida aperta, forse anche spettacolare. Abbiamo curato molto la fase di non possesso, per i collegamenti tra esterni e punte occorre tempo, ma abbiamo provato situazioni importanti. Più giochiamo meglio è, vi ricordo che durante il ritiro non ci è stato possibile sostenere amichevoli e ci stiamo conoscendo ora“.