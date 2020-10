CALTANISSETTA – CDS-Centro Distribuzione Supermercati, una delle più importanti realtà regionali, entra nel mondo Selex, terzo Gruppo della distribuzione moderna italiana. Dalla prima bottega alimentare “Romano” CDS SpA conta oggi 52 punti vendita di proprietà e 100 negozi affiliati. La previsione di fatturato 2020 è di 330 milioni di euro, +7% sul 2019, in costante crescita anno su anno. Tre insegne (Il Centesimo, Max, Zero1) in 7 province, alle quali da gennaio 2021 si aggiungerà FAMILA, marchio nazionale che arriverà così a 260 punti vendita.

In Sicilia i supermercati Famila

«Famila» e «Famila Market» saranno i format iniziali dedicati ai punti di vendita di superfici medio/grandi (rispettivamente oltre i 1000mq e oltre i 400mq). Offriranno ai consumatori i migliori prodotti e avranno un vasto assortimento di reparti freschi e freschissimi ad alto valore aggiunto. Grande attenzione ai localismi e alla filiera, che trova la massima espressione nel progetto «dai campi ai nostri banchi», una campagna di sensibilizzazione e promozione delle produzioni locali.

Agliata: “Sintonia Cds-Selex”

Angelo Agliata, Amministratore Unico CDS SpA «Non capita spesso di incontrarsi, sedersi attorno ad un tavolo con rappresentanti di altre strutture e trovarsi, anzi ritrovarsi perfettamente, nei modi di lavoro, nelle storie dei protagonisti, nelle ambizioni concrete. Quello che è successo nei primi incontri con il management di Selex è stato proprio questo. Vedere rispecchiati i valori che la nostra storia ci ha tramandato, la passione che rappresenta l’anima del nostro lavoro, ma anche la professionalità di manager preparati, di imprenditori attenti osservatori dei mercati di riferimento e profondi conoscitori dei propri territori. E soprattutto un progetto in cui ogni persona ha un ruolo, e le idee sono il motore di tutto. Sono questi i motivi e le sensazioni che ho condiviso con i miei colleghi e che ci hanno permesso di compiere una scelta per tutte le famiglie che stanno dietro i nostri collaboratori. Una scelta coraggiosa, ambiziosa, ma una scelta giusta».

L’importanza di fare sistema

CDS SpA ha sempre investito nelle persone, nelle idee e nella necessità di “fare bene” rispettando il contesto ove opera. Valori e obiettivi condivisi dalle 12 Imprese Associate Selex che, insieme da 55 anni, hanno costruito una realtà unica in Italia. «Siamo un Gruppo di imprenditori che hanno compreso i vantaggi del fare sistema molti anni fa – dichiara Alessandro Revello, Presidente di Selex Gruppo Commerciale -La Sicilia è la Regione che ci mancava per il presidio totale del Paese, ma volevamo un partnersolido, con una visione affine del business, prospettica e lungimirante, e che avesse lo stesso sentiment rispetto all’attenzione al Cliente, ai collaboratori, ai fornitori con i quali lavoriamo. CDS èun’Azienda familiare storica, di grande eccellenza, insieme alla quale riteniamo di poter intraprendere un percorso positivo per affrontare le sfide che abbiano davanti».

Lo sviluppo

E in termini di sviluppo l’ingresso del nuovo Socio porterà il Gruppo a rafforzare ulteriormente la sua posizione di terzo operatore del mercato. Il piano di CDS è ambizioso. L’arrivo di Famila comporterà una serie di ristrutturazioni progettate tenendo conto delle necessità dei singoli spazi. Si investirà nel canale e-commerce, per il quale si pianifica uno sviluppo a due cifre in tutta la Sicilia, e in nuove aperture di punti di vendita (format supermercati + cash&carry). Per il 2021 si prevede un aumento della rete diretta del +8%. L’espansione avverrà attraverso la ricerca di nuove location e l’attenzione sempre rivolta a cogliere opportunità di investimento, in modo particolare su territori non ancora presidiati, per rafforzare la dimensione regionale del Gruppo.

Selex gruppo commerciale

Nato nel 1964 come Unione Volontaria A&O è il terzo Gruppo della distribuzione moderna nazionale con una quota di mercato del 9,7% (Iper + Super + Superettes + Discount + Drug). Costituito da 12 Imprese Associate il Gruppo ha una rete commerciale formata da circa 2.300 punti di vendita in 90 province, e un organico di oltre 31.000 addetti. Nel 2019 il fatturato ha raggiunto 11,15 miliardi di euro con un incremento del +4,2%. Le insegne più note che fanno capo al Gruppo sono Famila, A&O e C+C, cui si affiancano brand regionali spesso leader sul territorio. SELEX Gruppo Commerciale fa parte della Centrale d’acquisto ESD Italia, a sua volta partner della centrale leader europea EMD. Sito corporate: www.selexgc.it E-commerce: www.cosicomodo.it